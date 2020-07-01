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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,6 тысячи и составляет 585 493, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, индия, в мире

В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19

07:36 01.07.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,6 тысячи и составляет 585 493, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 220 114 человека, выздоровели 347 978 человек (13 157 за сутки), умерли 17 400 (507 за сутки).
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В понедельник сообщалось о 566 840 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи), днем ранее о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 174 761 (4878 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 90 167 заболевших (3943 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 87 360 заболевших (2199 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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