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В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
Рекордные 439 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, 5 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:34
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киргизия
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19

07:34 01.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Рекордные 439 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, 5 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 1 июля 2020 года по республике зарегистрировано 439 новых случаев СOVID-19, 195 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 5 человек - четверо мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 49 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 879 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5735. Умерли 62 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2443 пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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