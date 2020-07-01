В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Рекордные 439 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, 5 человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 1 июля 2020 года по республике зарегистрировано 439 новых случаев СOVID-19, 195 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 5 человек - четверо мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 49 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 879 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5735. Умерли 62 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2443 пациентов.