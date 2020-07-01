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В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
Фитнес-центры, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности, ЗАГСы и почти 150 пляжей открываются в Московской области в РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи

07:25 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Фитнес-центры, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности, ЗАГСы и почти 150 пляжей открываются в Московской области в среду.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 июля в регионе разрешается возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, при условии, что количество участников составит не более 50 человек, для тренировочных занятий воспитанников спортивных организаций. Также открываются фитнес-центры, но с заполняемостью не более 25%. Главное условие – направление уведомления о готовности к работе по отраслевым стандартам.
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Как рассказал ранее Воробьев, с понедельника в регионе из действующих ограничений остаются только ношение маски и запрет на массовые мероприятия. С 1 июля открываются все ЗАГСы, МФЦ, "мы открываем спортивные объекты - детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках", добавил губернатор.
Также почти 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды открылись в регионе, рассказали в пресс-службе областного министерства благоустройства. На 67 пляжах разрешено купаться в водоемах, а на оставшихся – только в специально оборудованных бассейнах.
Там отметили, что на пляжах региона должен соблюдаться санитарный режим: наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение дезинфекции шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пунктов общественного питания. На пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели, подчеркнули в пресс-службе.
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Кроме вышеперечисленных нововведений, в Московской области разрешаются без ограничений прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, а также использование в парках культуры и отдыха, иных местах массового посещения, скамеек, беседок, малых архитектурных форм, следует из постановления главы Подмосковья, подписанного накануне.
Согласно документу, в регионе также разрешается водный туризм (открытие туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутов), фрахтование судов с соблюдением санитарных мер, снимаются ограничения в работе библиотек и на киносъёмочный процесс.
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В Подмосковье возобновляется оказание услуг региональными министерствами социального развития и образования, туда жители смогут обратиться, если нет невозможности получить услуги электронно или через МФЦ.
Кроме этого, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выделить время и принять участие в голосовании. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности РИА Новости сообщили, что 1 июля в Подмосковье безопасность дорожного движения обеспечат более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД и порядка 14 тысяч представителей правоохранительных органов – на избирательных участках региона.
Помимо этого, в Подмосковье возобновляются начисления за капитальный ремонт, три месяца они были отменены из-за ситуации с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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