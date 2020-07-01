В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи

Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Фитнес-центры, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности, ЗАГСы и почти 150 пляжей открываются в Фитнес-центры, при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности, ЗАГСы и почти 150 пляжей открываются в Московской области в среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 июля в регионе разрешается возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, при условии, что количество участников составит не более 50 человек, для тренировочных занятий воспитанников спортивных организаций. Также открываются фитнес-центры, но с заполняемостью не более 25%. Главное условие – направление уведомления о готовности к работе по отраслевым стандартам.

Как рассказал ранее Воробьев, с понедельника в регионе из действующих ограничений остаются только ношение маски и запрет на массовые мероприятия. С 1 июля открываются все ЗАГСы, МФЦ, "мы открываем спортивные объекты - детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках", добавил губернатор.

Также почти 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды открылись в регионе, рассказали в пресс-службе областного министерства благоустройства. На 67 пляжах разрешено купаться в водоемах, а на оставшихся – только в специально оборудованных бассейнах.

Там отметили, что на пляжах региона должен соблюдаться санитарный режим: наличие разметки для соблюдения социальной дистанции, проведение дезинфекции шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день, персоналу необходимо соблюдать масочный режим, организовать продажу средств индивидуальной защиты и пунктов общественного питания. На пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме вышеперечисленных нововведений, в Московской области разрешаются без ограничений прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, а также использование в парках культуры и отдыха, иных местах массового посещения, скамеек, беседок, малых архитектурных форм, следует из постановления главы Подмосковья, подписанного накануне.

Согласно документу, в регионе также разрешается водный туризм (открытие туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутов), фрахтование судов с соблюдением санитарных мер, снимаются ограничения в работе библиотек и на киносъёмочный процесс.

В Подмосковье возобновляется оказание услуг региональными министерствами социального развития и образования, туда жители смогут обратиться, если нет невозможности получить услуги электронно или через МФЦ.

Кроме этого, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выделить время и принять участие в голосовании. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности РИА Новости сообщили, что 1 июля в Подмосковье безопасность дорожного движения обеспечат более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД и порядка 14 тысяч представителей правоохранительных органов – на избирательных участках региона.

Помимо этого, в Подмосковье возобновляются начисления за капитальный ремонт, три месяца они были отменены из-за ситуации с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.