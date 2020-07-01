В России для туристов открываются 67 регионов

Сейчас для путешествий в большинство регионов и при заселении в отель или санаторий уже не нужна справка, но при этом, необходимо соблюдать общие правила безопасности.

Ростуризм со своей стороны настаивает на том, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года.