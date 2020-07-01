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Туризм
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В России для туристов открываются 67 регионов
Массовый туристический сезон в Российской Федерации после снятия основных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, начнётся с того, что со среды 67 субъектов... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:21
туризм
россия
зарина догузова
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, зарина догузова, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

В России для туристов открываются 67 регионов

07:21 01.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Массовый туристический сезон в Российской Федерации после снятия основных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, начнётся с того, что со среды 67 субъектов страны начнут принимать гостей из других регионов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ранее заявила, что с 1 июля 67 регионов РФ начнут принимать туристов с соблюдением всех необходимых правил безопасности.
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Сейчас для путешествий в большинство регионов и при заселении в отель или санаторий уже не нужна справка, но при этом, необходимо соблюдать общие правила безопасности.
При этом в Ростуризме обращают внимание на то, что ситуация, связанная с эпидемиологической безопасностью в стране меняется быстро, поэтому самую актуальную информацию о тех или иных ограничениях в регионах можно получить на портале Russia.Travel.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что поскольку потенциал туризма в России очень высок, то он в текущих условиях приобретает стратегическое значение.
Ростуризм со своей стороны настаивает на том, что безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года.
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ТуризмРоссияЗарина ДогузоваМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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