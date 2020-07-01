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В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Рост предельных максимальных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России с 1 июля составит в среднем 5%. Такие показатели были установлены ранее... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:18
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, московская область (подмосковье), иркутская область, экономика

В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%

07:18 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рост предельных максимальных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России с 1 июля составит в среднем 5%. Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2020 год.
ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
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Лидерами по росту тарифов станут Крым и Севастополь, для которых предельные максимумы вырастут на 7,8% и 5,8% по сравнению с предельными уровнями, которые действовали с 1 января 2020 года. В абсолютных цифрах тарифы там будут ниже средних по Южному федеральному округу, к которому относится полуостров. Поскольку тарифы в Крыму были значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, в 2016 году было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня.
Также в нескольких регионах применяется социальная норма, при котором определенный объем потребления электроэнергии рассчитывается по более низкому тарифу, все, что выше – по более высокому. Рост предельных максимальных тарифов в таких регионах в среднем составляет в пределах соцнормы 4,9%, сверх – 4,8%.
Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) может составить 6,3% в Чечне, 5,4% в Иркутской области, 5,29% в Кабардино-Балкарской республике. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9%, в Московской области — на 5%.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Иркутская областьЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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