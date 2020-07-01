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Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
Вывозной рейс из Эквадора, запланированный на 1 июля, вернет на родину также россиян из Боливии и Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эквадоре. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу

07:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл – РИА Новости. Вывозной рейс из Эквадора, запланированный на 1 июля, вернет на родину также россиян из Боливии и Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эквадоре.
"На борт планируют попасть порядка 80 россиян (застрявших в Эквадоре – ред.) и три гражданина Белоруссии", - отметил представитель дипмиссии, добавив, что еще несколько человек прибудут из Боливии и Перу.
Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Боливии Яков Федоров, из этой латиноамериканской страны через Эквадор на родину вернутся две россиянки, в Боливии они находились по работе. Женщины уже улетели в Кито.
Предполагается, что рейс 1 июля сначала заберет соотечественников из Венесуэлы, затем отправится в Эквадор, оттуда в Коста-Рику и затем в Россию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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