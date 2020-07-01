Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Украина и Польша в среду запускают новое виртуальное соединение своих газовых систем, которое заменит два существующих межсистемных соединения – "Дроздовичи" и "Германовичи". Это позволит упростить импорт газа на Украину с польского направления.

Ранее глава " Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщал, что поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе. Позднее "виртуальный реверс" газа был запущен из Словакии Венгрии . По его словам, Украина до истечения срока предыдущего контракта с РФ на транзит газа не могла использовать "виртуальный реверс" и была вынуждена физически вывозить все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и завозить нужные объемы назад через пункт "Германовичи".

"Виртуальный реверс" газа позволяет Киеву забирать себе определенную часть транзитного российского газа, оформляя это как покупку у европейской страны.

По данным "Оператора ГТС Украины", в январе-мае страна импортировала из Евросоюза 5,2 миллиарда кубометров газа, что на 30% (на 1,2 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки газа из Польши за этот период составили 800 миллионов кубометров, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Виртуальная точка

"Оператор ГТС Украины" и польский газовый оператор Gaz-Sistem 5 июня подписали обновленное межоператорское соглашение о запуске виртуального соединения газовых систем.

"После месяцев сложных переговоров мы подписали обновленное межоператорское соглашение и с 1 июля запускаем полноценную виртуальную точку "Украина-Польша", которая объединит две существующие газоизмерительные станции "Дроздовичи" и "Германович", - написал глава украинского оператора Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, создание виртуальной точки значительно упростит импорт газа на Украину с польского направления и усилит ее энергетическую безопасность.

Украинский оператор ГТС сообщил, что после запуска виртуального соединения пользователям сети не нужно будет выбирать, через какую точку соединения следует осуществлять транспортировку газа, необходимо будет лишь указать направление транспортировки. А забронированные ранее мощности пользователей сетей по точкам межгосударственного соединения "Дроздовичи" и "Германовичи" будут автоматически перенесены на мощности новой виртуальной точки "Украина-Польша". При этом тариф на транспортировку газа в точках межгосударственного соединения не меняется. Бронирование мощностей будет происходить в соответствии с правилами сетевых кодексов двух стран.

Макогон отметил, что Польша является важным партнером Украины и очень привлекательным рынком, так как там есть LNG-терминал, строятся газопроводы в Литву Норвегию , что, по его мнению, позволит и Украине получить доступ к этому ресурсу газа.

Gaz-Sistem сообщил, что резервирование пропускных мощностей нового виртуального соединения в обоих направлениях будет доступно с 6 июля на платформе GSAPlatform.