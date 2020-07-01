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Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
Ливийские племена полностью передали контроль над нефтяными месторождениями и портами парламенту на востоке страны и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:12
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
тобрук
триполи
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, тобрук, триполи, ливия, в мире

Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту

07:12 01.07.2020
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© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
© AP Photo / Hussein Malla
БЕНГАЗИ, 1 июл - РИА Новости. Ливийские племена полностью передали контроль над нефтяными месторождениями и портами парламенту на востоке страны и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, заявил РИА Новости вице-председатель поддерживающего ЛНА верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик.
"В понедельник мы передали нефтяные поля и порты под ответственность парламента (во главе с Акилой Салехом - ред.) и ЛНА, они могут в любое время разблокировать их", - сказал аль-Халик.
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Представитель совета напомнил, что племена блокировали эти объекты во избежание использования нефтяных доходов "для финансирования терроризма и вооруженных группировок, когда ливийские средства растрачиваются на поставки оружия и переброску наемников, убивающих ливийцев".
Аль-Халик заявил, что нефтеносные районы переданы под контроль ЛНА при условии соблюдения требований племен, в противном случае нефтяные объекты будут вновь блокированы. В качестве основных условий он указал "открытие банковского счета для поступлений от нефтяных доходов, который будет находиться в ведении суверенного фонда без участия Национальной нефтяной компании (NOC) и Центробанка Ливии; справедливое распределение доходов между тремя регионами (историческими областями Ливии: Триполитанией, Киренаикой и Феццаном - ред.); изменение руководства совета директоров NOC и Центробанка в Триполи; прекращение войны; формирование нового правительства". "У нас пять требований, от которых мы не откажемся", - подчеркнул аль-Халик.
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Ливийские племена - одна из трех основных политических сил в стране, наряду с западным правительством в Триполи и восточным в Тобруке/Бенгази, которое поддерживает маршал Хафтар. Главные нефтяные месторождения в стране переходят из рук в руки между силами Триполи и Хафтара.
Ранее в понедельник аль-Халик заявил РИА Новости, что ЛНА и племена контролируют нефтяные поля и порты восточных и юго-западных районов.
В пятницу пресс-секретарь Гвардии защиты нефтяных объектов Ибрагим аль-Фаиди сообщил, что силы ЛНА под прикрытием авиации начали патрулирование в районе так называемого "нефтяного полумесяца" - нефтеносных районов, расположенных на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до эс-Сидры. Цель патрулей – обеспечить защиту нефтяных объектов от любых атак, ожидаемых со стороны вооруженных группировок. Аль-Фаиди подчеркнул, что патрули не вмешиваются в работу компаний, действующих в портах и на месторождениях.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарТобрукТриполиЛивияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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