Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту

Представитель совета напомнил, что племена блокировали эти объекты во избежание использования нефтяных доходов "для финансирования терроризма и вооруженных группировок, когда ливийские средства растрачиваются на поставки оружия и переброску наемников, убивающих ливийцев".

Аль-Халик заявил, что нефтеносные районы переданы под контроль ЛНА при условии соблюдения требований племен, в противном случае нефтяные объекты будут вновь блокированы. В качестве основных условий он указал "открытие банковского счета для поступлений от нефтяных доходов, который будет находиться в ведении суверенного фонда без участия Национальной нефтяной компании (NOC) и Центробанка Ливии; справедливое распределение доходов между тремя регионами (историческими областями Ливии: Триполитанией, Киренаикой и Феццаном - ред.); изменение руководства совета директоров NOC и Центробанка в Триполи; прекращение войны; формирование нового правительства". "У нас пять требований, от которых мы не откажемся", - подчеркнул аль-Халик.