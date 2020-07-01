На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма

"Суд установил, что в октябре-декабре 2018 года на территории Углегорского района (Сахалин) уроженец Узбекистана осуществлял переводы денежных средств, используя платежные терминалы, на номер телефона, привязанный к электронному расчетному счету, в целях финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации", - говорится в сообщении.