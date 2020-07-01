На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд на Сахалине во вторник приговорил уроженца Узбекистана к девяти годам колонии по уголовному делу о финансировании терроризма, информирует в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Суд установил, что в октябре-декабре 2018 года на территории Углегорского района (Сахалин) уроженец Узбекистана осуществлял переводы денежных средств, используя платежные терминалы, на номер телефона, привязанный к электронному расчетному счету, в целях финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.