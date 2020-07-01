Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573719053.html
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Суд на Сахалине во вторник приговорил уроженца Узбекистана к девяти годам колонии по уголовному делу о финансировании терроризма, информирует в среду... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:09
узбекистан
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_d58690d4e89f1b833f83f1b0cc1ebbd5.jpg
https://ria.ru/20200616/1573004063.html
узбекистан
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_d58690d4e89f1b833f83f1b0cc1ebbd5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_b16e00b922dc6723c624326d427b83c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_164:0:2211:2047_1400x0_80_0_0_1a4436223f8d31d0b50a2715856bfd34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
узбекистан, сахалинская область, происшествия

На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма

07:09 01.07.2020
16982
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд на Сахалине во вторник приговорил уроженца Узбекистана к девяти годам колонии по уголовному делу о финансировании терроризма, информирует в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Суд установил, что в октябре-декабре 2018 года на территории Углегорского района (Сахалин) уроженец Узбекистана осуществлял переводы денежных средств, используя платежные терминалы, на номер телефона, привязанный к электронному расчетному счету, в целях финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Александр Бортников
16 июня, 14:41
В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма
6912059
Обсудить 0
УзбекистанСахалинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Фотоснимок коронавируса
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" заказал испытания двигателей нового поколения для космоса
Скриншот фильма Кэндимен
Опубликовали новый тизер хоррора "Кэндимен"
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния