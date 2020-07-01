В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана

"Когда вы играете по правилам Ирана, Иран побеждает. Мы исходим из вопроса национальной безопасности при продлении оружейного эмбарго, которое действует уже 13 лет", - заявил Хук в интервью израильскому телеканалу Channel 13 .

"Было правильным решением покинуть сделку. Вопрос, который мы задаем от лица американского народа: какой способ помешать Ирану получить ядерное оружие самый лучший? И ответ не СВПД. Мы дали ясно понять, президент дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие и военный вариант всегда рассматривается ... Безусловно, рассматривается ... президент никогда не позволит им иметь ядерное оружие", - заявил Хук.