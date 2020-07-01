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В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие и США "всегда рассматривают"... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:07
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ближний восток
дональд трамп
совет безопасности оон
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тегеран (город)
иран
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ближний восток, дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, сша, в мире

В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана

07:07 01.07.2020
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© REUTERS / Kacper PempelАмериканские военные на учениях
Американские военные на учениях
© REUTERS / Kacper Pempel
Американские военные на учениях. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие и США "всегда рассматривают" военный сценарий для предотвращения этого.

"Когда вы играете по правилам Ирана, Иран побеждает. Мы исходим из вопроса национальной безопасности при продлении оружейного эмбарго, которое действует уже 13 лет", - заявил Хук в интервью израильскому телеканалу Channel 13.

Он отметил, что  "надеется", что Россия и Китай, как члены СБ ООН, поддержат США, так как "тоже хотят видеть Ближний Восток мирным и стабильным" регионом.
Хук добавил, что решение США покинуть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не было ошибочным.
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Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН
"Было правильным решением покинуть сделку. Вопрос, который мы задаем от лица американского народа: какой способ помешать Ирану получить ядерное оружие самый лучший? И ответ не СВПД. Мы дали ясно понять, президент дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие и военный вариант всегда рассматривается ... Безусловно, рассматривается ... президент никогда не позволит им иметь ядерное оружие", - заявил Хук.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Вчера, 19:56
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ближний ВостокДональд ТрампСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ИранСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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