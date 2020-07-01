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Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
Генеральный директор канадской компании Cirque du Soleil Даниэль Ламар заявил, что шоу вряд ли возобновятся до начала 2021 года. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:04
культура
орландо
квебек (провинция)
cirque du soleil
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РИА Новости
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орландо, квебек (провинция), cirque du soleil, лас-вегас

Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года

07:04 01.07.2020
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© предоставлено пресс-службой Cirque du SoleilНомер на роликовых коньках из шоу TOTEM труппы Cirque du Soleil
Номер на роликовых коньках из шоу TOTEM труппы Cirque du Soleil
© предоставлено пресс-службой Cirque du Soleil
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генеральный директор канадской компании Cirque du Soleil Даниэль Ламар заявил, что шоу вряд ли возобновятся до начала 2021 года.
Ранее группа компаний Cirque du Soleil Entertainment Group обратилась в суд с целью получения защиты от кредиторов. В компании подчеркнули, что такая мера принята в ответ на "колоссальные срывы" и вынужденные закрытия шоу в результате пандемии коронавируса. При этом российское представительство Cirque du Soleil сообщало РИА Новости, что оно выведено из этого процесса, продолжает работать в штатном режиме и готовиться к запуску очередного гастрольного тура Cirque du Soleil в России.
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Ламар уточнил, что шоу будут возобновляться постепенно по мере возвращения к "нормальной жизни".
"Никто не знает, когда вернется нормальная жизнь, мы составили довольно консервативный бизнес-план: мы не ожидаем, что вернемся с шоу до начала 2021 года", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
Первыми шоу вернутся в Лас-Вегас, затем возобновятся в городе Орландо, после чего "потребуется какое-то время, чтобы вернуться к гастрольным турам", добавил Ламар.
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Он также отметил, что компания получила защиту от кредиторов. "Теперь, когда мы защищены от кредиторов, мы также получили предложение от наших акционеров, и при поддержке правительства Квебека, которое одолжило нам 200 миллионов долларов, в общей сумме 300 миллионов долларов будут реинвестированы в то предложение, которое есть у нас в компании, чтобы пройти через кризис и подготовиться к возрождению компании, когда вернется нормальная жизнь", - заявил Ламар.
Он пообещал, что Cirque du Soleil останется компанией, специализирующейся на живых представлениях, когда шоу возобновятся, будут приняты необходимые меры, чтобы защитить артистов и зрителей от коронавируса.
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