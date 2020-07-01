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В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин назвал новый закон о национальной безопасности Гонконга "специальным подарком" на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:01
великобритания
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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великобритания, пекин, гонконг, китай, в мире

В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"

07:01 01.07.2020
854
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин назвал новый закон о национальной безопасности Гонконга "специальным подарком" на 23-ю годовщину возвращения его от Великобритании.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник одобрил этот закон, он вступил в силу в этот же день. В среду исполняется 23 года со дня передачи Гонконга Великобританией под юрисдикцию Китая.
"Этот закон - специальный подарок на 23-й день рождения специального административного района Гонконг… Этот закон станет краеугольным камнем для стабильности и процветания Гонконга. Он станет поворотным пунктов и вернет Гонконг назад на путь развития", - заявил на брифинге Чжан Сяомин.
Он отметил, что после передачи Гонконга Китаю многие хотели уехать, наблюдался отток капитала, но время показало, что все эти опасения были безосновательными.
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"Сейчас время для того, чтобы прекратить хаос и восстановить порядок в Гонконге. Я уверен в том, что этот закон на самом деле вернет спокойствие в Гонконг… Сейчас, когда закон о национальной безопасности уже принят, у некоторых есть сомнения относительно этого закона. Это нормально. Я снова уверен, что время рассеет эти опасения", - добавил Чжао Сяомин.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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ВеликобританияПекинГонконгКитайВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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