В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"

"Этот закон - специальный подарок на 23-й день рождения специального административного района Гонконг… Этот закон станет краеугольным камнем для стабильности и процветания Гонконга. Он станет поворотным пунктов и вернет Гонконг назад на путь развития", - заявил на брифинге Чжан Сяомин.

Он отметил, что после передачи Гонконга Китаю многие хотели уехать, наблюдался отток капитала, но время показало, что все эти опасения были безосновательными.

"Сейчас время для того, чтобы прекратить хаос и восстановить порядок в Гонконге. Я уверен в том, что этот закон на самом деле вернет спокойствие в Гонконг… Сейчас, когда закон о национальной безопасности уже принят, у некоторых есть сомнения относительно этого закона. Это нормально. Я снова уверен, что время рассеет эти опасения", - добавил Чжао Сяомин.