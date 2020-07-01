https://ria.ru/20200701/1573718796.html
В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
Пятеро сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО) уволены после банкета в кафе в обход запретов, введенных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:59
2020-07-01T06:59
ханты-мансийский ао
сургут
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ханты-мансийский ао, сургут, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости.
Пятеро сотрудников полиции в Сургуте
(ХМАО) уволены после банкета в кафе в обход запретов, введенных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении МВД.
Ведомство в конце мая информировало о проведении служебной проверки в отношении пяти сотрудников сургутской полиции, которые принимали участие в ночном развлекательном мероприятии, проходившем в одном из местных кафе.
"Сотрудников уволили, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности", - сказал представитель УМВД.
Ранее также сообщалось, что в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Подобные заведения, согласно действующим в регионе режимам повышенной готовности и обязательной самоизоляции, должны быть закрыты. Следят за соблюдением этих требований, в частности, сотрудники МВД. Так, в начале мая полиция Сургута "накрыла" подпольную вечеринку в ресторане после жалобы местной жительницы. В отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов. При этом полицейским пришлось искать в другом регионе директора заведения, чтобы привлечь ее к административной ответственности.