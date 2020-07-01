В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Пятеро сотрудников полиции в Пятеро сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО) уволены после банкета в кафе в обход запретов, введенных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении МВД.

Ведомство в конце мая информировало о проведении служебной проверки в отношении пяти сотрудников сургутской полиции, которые принимали участие в ночном развлекательном мероприятии, проходившем в одном из местных кафе.

"Сотрудников уволили, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности", - сказал представитель УМВД.

Ранее также сообщалось, что в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.