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Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
Жертвы американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, получат около 19 миллионов долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:18
харви вайнштейн
нью-йорк (штат)
калифорния
нью-йорк (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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харви вайнштейн, нью-йорк (штат), калифорния, нью-йорк (город), сша, в мире

Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов

06:56 01.07.2020 (обновлено: 07:18 01.07.2020)
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© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
© AP Photo / John Minchillo
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл — РИА Новости. Жертвы американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании, получат около 19 миллионов долларов, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
"Мы помогли добиться получения 19 миллионов долларов для перенесших сексуальное насилие и домогательства Харви Вайнштейна", — написала Джеймс в Twitter.
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Как следует из заявления генпрокурора, выплата еще должна быть одобрена судами по делам о банкротстве и окружными судами.
Выплаты урегулируют судебный иск генеральной прокуратуры от февраля 2018 года против компании Weinstein Company LLC, Харви и Роберта Вайнштейнов за поддержание враждебной рабочей обстановки в компании, а также отдельный коллективный иск от женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам со стороны Харви Вайнштейна.
Как отмечается на сайте генпрокурора, соглашение предполагает, что женщины, которые оказались во враждебной рабочей среде или подверглись сексуальным домогательствам, дискриминации по половому признаку во время работы в The Weinstein Company, а также подверглись сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна, имеют право на получение компенсации через фонд компенсации жертвам в размере 18 875 000 долларов.
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"Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудниц. После всех преследований, угроз и дискриминации они наконец-то добились определенной справедливости. Более двух лет мой офис неустанно боролся за справедливость в отношении женщин, жизнь которых была перевернута Харви Вайнштейном. Это соглашение является победой для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя. Я благодарю смелых женщин, которые поделились своими историями с моим офисом", — добавила Джеймс.
В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
29 мая, 12:23
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
21211020
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Харви ВайнштейнНью-Йорк (штат)КалифорнияНью-Йорк (город)СШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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