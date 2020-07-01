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Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит в размере 205 миллионов евро на проект развития маленьких исторических городов, говорится в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:55
культура
россия
банк развития брикс
брикс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, банк развития брикс, брикс

Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро

06:55 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский женский монастырь в Суздале
Вид на Покровский женский монастырь в Суздале
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит в размере 205 миллионов евро на проект развития маленьких исторических городов, говорится в распространенном пресс-релизе банка.
"Совет директоров одобрил кредит на 205 миллионов евро Российской Федерации на реализацию второй фазы проекта развития маленьких исторических городов, которая является продолжением первой фазы проекта, который в настоящее время реализуется и финансируется банком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вторая фаза проекта развития маленьких городов направлена на городское развитие посредством защиты и развития культурного наследия с целью увеличения доходов от туризма и улучшения экономики в восьми маленьких городах, расположенных в европейской части России.
Проект будет реализовываться в течение шести лет.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
5 августа 2017, 20:58
Путину понравилась идея об увеличении отчислений малым историческим городам
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КультураРоссияБанк развития БРИКСБРИКС
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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