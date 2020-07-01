https://ria.ru/20200701/1573718738.html
Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит в размере 205 миллионов евро на проект развития маленьких исторических городов, говорится в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:55
2020-07-01T06:55
культура
россия
банк развития брикс
брикс
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https://ria.ru/20170805/1499827703.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152754/24/1527542416_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_80e942e42a98060b9503bf1c0e520af7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк развития брикс, брикс