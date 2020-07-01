Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро

"Совет директоров одобрил кредит на 205 миллионов евро Российской Федерации на реализацию второй фазы проекта развития маленьких исторических городов, которая является продолжением первой фазы проекта, который в настоящее время реализуется и финансируется банком", - говорится в сообщении.