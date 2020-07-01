https://ria.ru/20200701/1573718694.html
В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
Новый закон о национальной безопасности станет сдерживающим фактором для иностранных элементов, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявил представитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:51
2020-07-01T06:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости.
Новый закон о национальной безопасности станет сдерживающим фактором для иностранных элементов, которые вмешиваются в дела Гонконга
, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР
Чжан Сяомин.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник одобрил этот закон, он вступил в силу в этот же день. Закон о защите национальной безопасности Гонконга предусматривает от трех лет до пожизненного заключения за сговор с иностранными государствами или зарубежными организациями с целью подрыва национальной безопасности.
"Этот закон станет "дамокловым мечом", который будет висеть над небольшой группой, ставящей под угрозу национальную безопасность, и станет тормозом для иностранных элементов, которые вмешиваются в дела Гонконга", - заявил на брифинге Чжан Сяомин.
Он отметил, что с учетом нынешней ситуации в Гонконге, если те, кто ставит под угрозу авторитет центрального правительства и подрывает стабильность, получат свободу действий, то это превратит Гонконг в трамплин для подрыва государственной власти. "Гонконг будет проигравшей стороной. В этом нет сомнений. Механизм "одна страна – две системы" будет подорван, также как и стабильность, процветание и благосостояние жителей Гонконга", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что закон будет в полной мере защищать права и свободы жителей Гонконга.