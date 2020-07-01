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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573718640.html
В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 466, еще 12 человек скончались, сообщает РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19

06:43 01.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 466, еще 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 498 новых случаях и 12 летальных исходах.
По информации института, всего в Германии выявили 194 725 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в общей сложности 8 985 заболевших. Выздоровели приблизительно 179,8 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 480), Северном Рейне-Вестфалии (43 242) и Баден-Вюртемберге (35 694). В Берлине зарегистрированы 8 243 случая инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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