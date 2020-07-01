Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. После завершения испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой Минобороны РФ, ее в первую очередь начнут вводить людям, которые входят в группы риска, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"После окончания испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и испытываемой в госпитале Бурденко, по всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения - 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант", - заявил РИА Новости в среду Волчков.
Эксперт отметил, что сейчас испытание вакцины проводится преимущественно на военнослужащих среднего возраста, у которых все в порядке со здоровьем.
"Потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться, насколько вакцина эффективна для пожилых и детей. Для дополнительного тестирования вакцины необходимо создать группу возрастных людей, проанализировать, как препарат действует на них, как у них вырабатываются антитела. Иммунная система возрастных людей совершенно другая, у нее меньшая эффективность и ограниченные возможности для защиты организма. С научной точки зрения, будет интересно посмотреть, как вакцине удастся защитить организм самых уязвимых к вирусу людей. Также потребуется выяснить, как вакцина действует на больных различными хроническими заболеваниями. Переболевших COVID-19 вообще не имеет смысла вакцинировать, поскольку может появиться побочный эффект, да и зачем лишний раз нагружать ослабленную иммунную систему", - заявил эксперт.
По мнению специалиста, создание большого количества вакцины не тривиальная задача, но если ее удастся оперативно решить, то массовое внедрение эффективной вакцины сделает невозможными эпидемии COVID-19 на территории Российской Федерации.
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