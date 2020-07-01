Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573718543.html
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
После завершения испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой Минобороны РФ, ее в первую очередь начнут вводить... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:40
распространение нового коронавируса
павел волчков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
московский физико-технический институт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200630/1573662391.html
https://ria.ru/20200627/1573545031.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел волчков , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, московский физико-технический институт, общество

Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19

06:40 01.07.2020
9037
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. После завершения испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой Минобороны РФ, ее в первую очередь начнут вводить людям, которые входят в группы риска, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"После окончания испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и испытываемой в госпитале Бурденко, по всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения - 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант", - заявил РИА Новости в среду Волчков.
Эксперт отметил, что сейчас испытание вакцины проводится преимущественно на военнослужащих среднего возраста, у которых все в порядке со здоровьем.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Вчера, 09:32Распространение нового коронавируса
Сотрудники центра "Вектор" испытают на себе вакцину от коронавируса
"Потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться, насколько вакцина эффективна для пожилых и детей. Для дополнительного тестирования вакцины необходимо создать группу возрастных людей, проанализировать, как препарат действует на них, как у них вырабатываются антитела. Иммунная система возрастных людей совершенно другая, у нее меньшая эффективность и ограниченные возможности для защиты организма. С научной точки зрения, будет интересно посмотреть, как вакцине удастся защитить организм самых уязвимых к вирусу людей. Также потребуется выяснить, как вакцина действует на больных различными хроническими заболеваниями. Переболевших COVID-19 вообще не имеет смысла вакцинировать, поскольку может появиться побочный эффект, да и зачем лишний раз нагружать ослабленную иммунную систему", - заявил эксперт.
По мнению специалиста, создание большого количества вакцины не тривиальная задача, но если ее удастся оперативно решить, то массовое внедрение эффективной вакцины сделает невозможными эпидемии COVID-19 на территории Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Научно-исследовательская лабораториия
27 июня, 03:21Распространение нового коронавируса
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
19000811
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПавел ВолчковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМосковский физико-технический институтОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Пожилой мужчина
Врач назвал характерную для долгожителей черту
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния