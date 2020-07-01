Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19

"После окончания испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и испытываемой в госпитале Бурденко, по всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения - 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант", - заявил РИА Новости в среду Волчков.

"Потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться, насколько вакцина эффективна для пожилых и детей. Для дополнительного тестирования вакцины необходимо создать группу возрастных людей, проанализировать, как препарат действует на них, как у них вырабатываются антитела. Иммунная система возрастных людей совершенно другая, у нее меньшая эффективность и ограниченные возможности для защиты организма. С научной точки зрения, будет интересно посмотреть, как вакцине удастся защитить организм самых уязвимых к вирусу людей. Также потребуется выяснить, как вакцина действует на больных различными хроническими заболеваниями. Переболевших COVID-19 вообще не имеет смысла вакцинировать, поскольку может появиться побочный эффект, да и зачем лишний раз нагружать ослабленную иммунную систему", - заявил эксперт.