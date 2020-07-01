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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили три случая COVID-19

06:39 01.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все три новых случая - локальные и были выявлены в Пекине.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 534 случая коронавирусной инфекции, 78 479 человек выздоровели, 421 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 918, выздоровели 1 839 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено три таких случая, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 100 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1205 случаев заражения (семь человек скончались, 1107 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 437 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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