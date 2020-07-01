В Китае за сутки выявили три случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 534 случая коронавирусной инфекции, 78 479 человек выздоровели, 421 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 918, выздоровели 1 839 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено три таких случая, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 100 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.