В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона

За последние сутки в стране было зафиксировано 33 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, общее число зараженных достигло 1 402 041 человек. Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 1 280, всего скончались 59 594 заболевших.