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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573718446.html
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, бразилия, в мире

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона

06:38 01.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране было зафиксировано 33 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, общее число зараженных достигло 1 402 041 человек. Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 1 280, всего скончались 59 594 заболевших.
За все время излечились свыше 790 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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