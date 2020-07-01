https://ria.ru/20200701/1573718420.html
В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
Власти Колумбии за сутки зафиксировали 2 803 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 111 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:37
2020-07-01T06:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иван дуке
колумбия
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_0:63:1201:738_1400x0_80_0_0_52a3a44b803dc01e96f3958d333842e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, иван дуке, колумбия, в мире