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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573718391.html
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 104 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
онтарио
канада
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, квебек (провинция), онтарио, канада, в мире

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек

06:36 01.07.2020
135
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 104 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8 591 пациент с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 458) и Онтарио (35 068).
Излечились в общей сложности свыше 67,5 тысячи человек.
С начала эпидемии в стране было проведено более 2,77 миллиона тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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