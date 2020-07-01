https://ria.ru/20200701/1573718363.html
В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
Красноярские власти отменили контрольно-пропускные пункты на въездах в город и другие территории, введенные из-за борьбы с коронавирусом, сообщается в указе... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:36
2020-07-01T06:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
общество
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https://ria.ru/20200701/1573716934.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество