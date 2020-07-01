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В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
Красноярские власти отменили контрольно-пропускные пункты на въездах в город и другие территории, введенные из-за борьбы с коронавирусом, сообщается в указе... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
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общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19

06:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Красноярские власти отменили контрольно-пропускные пункты на въездах в город и другие территории, введенные из-за борьбы с коронавирусом, сообщается в указе губернатора региона, опубликованном на официальном сайте правительства.
Ограничения на въезд-выезд были введены в ряде городов края в апреле из-за угрозы распространения инфекции. На въезде на некоторые территории, в том числе Красноярск, были установлены контрольно-пропускные пункты.
"Признать утратившими силу указ губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края", - говорится в документе.
По данным управления Роспотребнадзора края, на 30 июня в регионе зарегистрировано 8904 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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