Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573718246.html
В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
Почти половина избирателей Забайкалья успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
забайкальский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573668169_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6adb95e5cb43f001eae8544298e6f23f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573718213.html
https://ria.ru/20200701/1573716703.html
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573668169_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6adb95e5cb43f001eae8544298e6f23f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573668169_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0dd11843c5f5673cd85bd081b80c872d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573668169_259:0:2307:2048_1400x0_80_0_0_0eebc4487d95359ba6e27c23431ef02d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, забайкальский край, политика

В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%

06:23 01.07.2020
125
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Почти половина избирателей Забайкалья успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Явка на 10.00 местного времени (4.00 мск) составила 48,94 процента", - сказал собеседник агентства.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
06:22Голосование по поправкам в Конституцию
В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
04:08Голосование по поправкам в Конституцию
Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам
500011
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗабайкальский крайПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Посольство РФ в Японии
В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
Кадры прошлых выступлений Уральских пельменей
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Линии электропередач
Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Хабаровском крае более 29,4% избирателей уже проголосовали по поправкам
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Лента новостейМолния