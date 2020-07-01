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Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Бывший директор и участник "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в интервью StarHit заявил о нападках со стороны нового руководителя коллектива Евгения... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:25
культура
россия
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
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россия, шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени

Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу

06:25 01.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКадры прошлых выступлений "Уральских пельменей"
Кадры прошлых выступлений Уральских пельменей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кадры прошлых выступлений "Уральских пельменей". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший директор и участник "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в интервью StarHit заявил о нападках со стороны нового руководителя коллектива Евгения Орлова.
По его мнению, Орлов пару лет изучал схему работы шоу, после чего начал выводить активы стоимостью в сотни миллионов рублей, при этом деньги перечислялись и на счета артистов коллектива. Теперь, считает собеседник издания, гендиректор "пельменей" перешел к "рейдерской тактике" решения споров.
"Все сложные схемы наши юристы распутали, и он был уволен за нанесение ущерба. Теперь он нападает на меня, чтобы я отказался от своих требований. Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался", — сказал Нетиевский.
Он добавил, что иски в судах оказались черным пиаром для коллектива и ударили по его имиджу, а урон не компенсируется деньгами, которые Орлов "с переменным успехом пытается отыграть в судах".
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"Пельмени" и так получают от монетизации бренда сотни миллионов рублей в год. Артисты сами не до конца понимают, какие документы он заставляет их подписывать по своим схемам", — отметил Нетиевский.
Он также заявил, что многократно пытался решить вопрос с экс-коллегами мирно, однако нынешний гендиректор намерен продолжать "войну".
"На одной из встреч с Орловым я констатировал факт, что "Пельмени" несут большие расходы из-за судов. Он сказал, что коллектив не тратит ни копейки денег на войну, поскольку все покрывает моя доля авторских и актерских гонораров, которая мне не выплачивается. Дословно: "..мы воюем с тобой на твои же деньги. У нас нет расходов", — заключил собеседник издания.
Сергей Нетиевский был директором екатеринбургского творческого объединения "Уральские пельмени", которое в 2011-м учредили на паритетных началах десять участников шоу. После того как в 2015 году участники проекта проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
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КультураРоссияШоу-бизнесСергей НетиевскийУральские пельмени
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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