Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший директор и участник " Бывший директор и участник " Уральских пельменей " Сергей Нетиевский в интервью StarHit заявил о нападках со стороны нового руководителя коллектива Евгения Орлова.

По его мнению, Орлов пару лет изучал схему работы шоу, после чего начал выводить активы стоимостью в сотни миллионов рублей, при этом деньги перечислялись и на счета артистов коллектива. Теперь, считает собеседник издания, гендиректор "пельменей" перешел к "рейдерской тактике" решения споров.

"Все сложные схемы наши юристы распутали, и он был уволен за нанесение ущерба. Теперь он нападает на меня, чтобы я отказался от своих требований. Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался", — сказал Нетиевский.

Он добавил, что иски в судах оказались черным пиаром для коллектива и ударили по его имиджу, а урон не компенсируется деньгами, которые Орлов "с переменным успехом пытается отыграть в судах".

"Пельмени" и так получают от монетизации бренда сотни миллионов рублей в год. Артисты сами не до конца понимают, какие документы он заставляет их подписывать по своим схемам", — отметил Нетиевский.

Он также заявил, что многократно пытался решить вопрос с экс-коллегами мирно, однако нынешний гендиректор намерен продолжать "войну".

"На одной из встреч с Орловым я констатировал факт, что "Пельмени" несут большие расходы из-за судов. Он сказал, что коллектив не тратит ни копейки денег на войну, поскольку все покрывает моя доля авторских и актерских гонораров, которая мне не выплачивается. Дословно: "..мы воюем с тобой на твои же деньги. У нас нет расходов", — заключил собеседник издания.