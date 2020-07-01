В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам

Голосование проходит с соблюдением всех мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. При входе на территорию посольства у всех измеряют температуру, затем на входе в здание школы, где расположен избирательный участок, также еще раз измеряется температура, входящие дезинфицируют руки, если с собой не оказалось маски, ее можно получить тут же. На самом избирательном участке у всех сотрудников маски и перчатки. Для голосования выдается индивидуальная ручка для того, чтобы предотвратить потенциальное распространение инфекции при передаче другому лицу.