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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ началось в посольстве России в Токио, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:21
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
осака (город)
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353
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россия, конституция рф, осака (город), токио, в мире, политика

В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам

06:21 01.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в Японии
Посольство РФ в Японии
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ началось в посольстве России в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходит с соблюдением всех мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. При входе на территорию посольства у всех измеряют температуру, затем на входе в здание школы, где расположен избирательный участок, также еще раз измеряется температура, входящие дезинфицируют руки, если с собой не оказалось маски, ее можно получить тут же. На самом избирательном участке у всех сотрудников маски и перчатки. Для голосования выдается индивидуальная ручка для того, чтобы предотвратить потенциальное распространение инфекции при передаче другому лицу.
За время, которое корреспондент РИА Новости провел на избирательном участке, проголосовать пришли около 10 человек.
Помимо посольства РФ в Токио, проголосовать в среду можно в Генеральных консульствах Российской Федерации в Ниигате, Осаке и Саппоро.
Голосование продлится до 20.00 (14.00 мск).
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОсака (город)ТокиоВ миреПолитика
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