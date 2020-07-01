https://ria.ru/20200701/1573718114.html
В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
Более 40% избирателей проголосовали в Якутии по поправкам в Конституцию РФ к 10.30 утра (4.30 мск) среды, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:18
2020-07-01T06:18
голосование по поправкам в конституцию
республика саха (якутия)
александр власов
конституция рф
общество
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https://ria.ru/20200701/1573717991.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716279_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_0cfa37ac465fe6172397fb3bf18984b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), александр власов, конституция рф, общество