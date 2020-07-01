В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Свыше 51% избирателей в Приморье, по данным на 12.00 (5.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
"Общее число проголосовавших к 12.00 – 756 222 человека, это 51,7%. Среди лидеров - Хорольский район, где (явка) более 70%", - сказал Охотников.
По его словам, на 11 территориях явка превышает 60%.
"Ситуация спокойная. Обращений не поступало, сигналов о нарушениях не было", - добавил он.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 12.00 составила 25,91%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.