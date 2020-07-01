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На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Участки для последнего дня голосования по поправкам в конституцию открылись в 6.00 мск (8.00 по местному времени) в Уральском федеральном округе (УрФО). РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:15
2020-07-01T06:15
голосование по поправкам в конституцию
республика башкортостан
конституция рф
москва
свердловская область
нижегородская область
тюменская область
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курганская область
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https://ria.ru/20200701/1573717991.html
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республика башкортостан
москва
свердловская область
нижегородская область
тюменская область
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пермский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573717917_0:0:3192:1796_1400x0_80_0_0_39005e3b07203a62fa65d1adfa07705b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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