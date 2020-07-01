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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Участки для последнего дня голосования по поправкам в конституцию открылись в 6.00 мск (8.00 по местному времени) в Уральском федеральном округе (УрФО). РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:15
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, конституция рф, москва, свердловская область, нижегородская область, тюменская область, оренбургская область, курганская область, пермский край, челябинская область, политика

На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию

06:15 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Участки для последнего дня голосования по поправкам в конституцию открылись в 6.00 мск (8.00 по местному времени) в Уральском федеральном округе (УрФО).
Так, участки начали работу в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Башкирии, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
06:12Голосование по поправкам в Конституцию
На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
Через час, в 7.00 мск, откроются участки в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и Удмуртии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
04:25Голосование по поправкам в Конституцию
В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БашкортостанКонституция РФМоскваСвердловская областьНижегородская областьТюменская областьОренбургская областьКурганская областьПермский крайЧелябинская областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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