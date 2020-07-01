На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Сахалине и Курилах к полудню (4.00 мск) превысила 59%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.

"По данным на 12.00 (4.00 мск) 1 июля в Сахалинской области по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 222 716 человек, что составляет 59,06% от числа участников голосования", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в избиркоме, на Сахалине и Курилах открыты 309 постоянных и восемь временных участков, экипажи 132 находящихся в плавании судов проголосовали досрочно.

По информации избиркома, наибольшую активность сохраняют избиратели в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Корсаковском районах.

На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 11,52% избирателей.

На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей.