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Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о повышении... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:55
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
республика крым
краснодарский край
астраханская область
общество
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республика крым
краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), республика крым, краснодарский край, астраханская область, общество

Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары

05:55 01.07.2020
165
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о повышении температуры выше климатической нормы в первой декаде июля на европейской территории РФ, что может повлечь аварии на трансформаторных подстанциях из-за перегрева в восьми регионах страны, включая Кубань и Крым.
"В первой декаде июля температуры выше климатической нормы на 4-5 градусов прогнозируются на европейской территории страны. Перерасход электроэнергии из-за жаркой погоды повышает вероятность возникновения аварий на системах энергоснабжения, вызванных сбоями в работе энергосистем в связи с перегревом и возможным возгоранием трансформаторных подстанций на территории Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается также, что в период до 6 июля наиболее масштабные очаги природных пожаров ожидаются в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, северных и центральных районах Якутии, а также на севере и в центре Магаданской области.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Республика КрымКраснодарский крайАстраханская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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