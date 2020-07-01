В Венесуэле назвали дату парламентских выборов

"В декабре венесуэльцы изберут 277 парламентариев, что на 66% депутатов больше… Настало время выбирать", - сказала она, выступая в эфире государственного телеканала VTV.

Правительство Венесуэлы уже не раз говорило о намерении провести выборы в Национальную ассамблею в этом году, при этом не обозначалось конкретной даты голосования. На 2021 год намечены выборы губернаторов штатов страны.