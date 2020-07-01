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В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
Парламентские выборы в Венесуэле состоятся в декабре, сообщила глава избирательного совета страны Индира Альфонсо Исагерре. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:51
луис парра
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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луис парра, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире

В Венесуэле назвали дату парламентских выборов

05:51 01.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле состоятся в декабре, сообщила глава избирательного совета страны Индира Альфонсо Исагерре.
"В декабре венесуэльцы изберут 277 парламентариев, что на 66% депутатов больше… Настало время выбирать", - сказала она, выступая в эфире государственного телеканала VTV.
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Правительство Венесуэлы уже не раз говорило о намерении провести выборы в Национальную ассамблею в этом году, при этом не обозначалось конкретной даты голосования. На 2021 год намечены выборы губернаторов штатов страны.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Однако президент страны Николас Мадуро в прошлом году не раз выступал с предложением о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею, которую с января 2019 по январь 2020 года возглавлял лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
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На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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