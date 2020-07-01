Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%

"По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%, плата за коммунальные услуги вырастет до 6% (без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды - ред.)", - рассказали в РИА Новости в ИПЕМ.

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. Исключением стал 2019 год - тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Средневзвешенный тариф на коммунальные услуги в 2020 году индексируется на 4,11%, что стало минимумом с начала применения современной модели индексации с 2015 года.