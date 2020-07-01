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Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Жители крупнейших городов России с 1 июля начнут платить за жилищно-коммунальные услуги до 7% больше, подсчитали в Институте проблем естественных монополий... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:41
жкх
институт проблем естественных монополий (ипем)
александр григорьев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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353
60
жкх, институт проблем естественных монополий (ипем), александр григорьев, экономика

Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%

05:41 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Жители крупнейших городов России с 1 июля начнут платить за жилищно-коммунальные услуги до 7% больше, подсчитали в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).
"По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%, плата за коммунальные услуги вырастет до 6% (без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды - ред.)", - рассказали в РИА Новости в ИПЕМ.
Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. Исключением стал 2019 год - тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Средневзвешенный тариф на коммунальные услуги в 2020 году индексируется на 4,11%, что стало минимумом с начала применения современной модели индексации с 2015 года.
Как отмечает ИПЕМ, благодаря умеренным темпам роста тарифов ожидается снижение доли расходов на ЖКУ в бюджете домохозяйств. Среди рассмотренных 15 городов плата за ЖКУ максимум сохранится на уровне 13% от доходов домохозяйств, при этом в 14 городах из 15 доля снизится по отношению к прошлому году.
"Положительные аспекты тарифной кампании 2020 года позволят ограничить финансовую нагрузку на население России в условиях текущего экономического кризиса. Тем не менее, действующая система индексов платы за коммунальные услуги требует донастройки", – считает заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
28 июня, 11:39
Тарифы с июля вырастут. Эксперт рассказал, как сэкономить на оплате ЖКХ
00101239
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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