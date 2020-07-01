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"Роскосмос" назвал дату единственного в 2020 году старта ракеты "Протон"
Отложенный с марта из-за обнаруженного брака пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:14
хочу стать космонавтом
алексей варочко
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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москва
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РИА Новости
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алексей варочко, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва, челябинская область

"Роскосмос" назвал дату единственного в 2020 году старта ракеты "Протон"

05:37 01.07.2020 (обновлено: 06:14 01.07.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-К" с российским спутником военного назначения "Космос" стартует с космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Протон-К с российским спутником военного назначения Космос стартует с космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отложенный с марта из-за обнаруженного брака пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечается на 30 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Это будет единственный старт "Протона" в 2020 году. Ранее на этот год планировался пуск "Протона" с российско-европейской марсианской посадочной станцией ExoMars, но он был отложен на 2022 год. Кроме того, на 2021 год перешёл запуск на "Протоне" модуля "Наука" для Международной космической станции.
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"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Экспресс" запланирован на 30 июля", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли отметил, что старт намечается в 0.27 мск.
В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
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В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.
В мае другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт намечается на 30 июля.
В июне отремонтированную ракету возвратили на Байконур.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Хочу стать космонавтомАлексей ВарочкоПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМоскваЧелябинская область
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