"Роскосмос" назвал дату единственного в 2020 году старта ракеты "Протон"

Ракета-носитель "Протон-К" с российским спутником военного назначения "Космос" стартует с космодрома "Байконур"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отложенный с марта из-за обнаруженного брака пуск ракеты-носителя Отложенный с марта из-за обнаруженного брака пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечается на 30 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Это будет единственный старт "Протона" в 2020 году. Ранее на этот год планировался пуск "Протона" с российско-европейской марсианской посадочной станцией ExoMars, но он был отложен на 2022 год. Кроме того, на 2021 год перешёл запуск на "Протоне" модуля "Наука" для Международной космической станции

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Экспресс" запланирован на 30 июля", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли отметил, что старт намечается в 0.27 мск.

В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже генеральный директор " Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области , а запуск "Экспрессов" отложен на июль.

В мае другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт намечается на 30 июля.

В июне отремонтированную ракету возвратили на Байконур.