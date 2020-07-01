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"Росатом" готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
Предприятие госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ)... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:56
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россия
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

"Росатом" готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя

05:35 01.07.2020 (обновлено: 05:56 01.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) заказало работы по выбору техники для испытаний прототипа космического плазменного ракетного двигателя, следует из открытых материалов на сайте госзакупок.
Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя (ЭРД), расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения, они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов.
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"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу. В техзадании говорится о разрабатываемом прототипе плазменного двигателя на основе плазменного ускорителя с энергией плазмы в импульсе до 300 кДж и скоростью истечения плазмы не менее 100 километров в секунду.
При этом отмечается, что параметры такого двигателя "на несколько порядков превышают границы измерений существующих методик измерения параметров плазменных двигателей". Поэтому для определения характеристик плазменного двигателя на базе плазменного ускорителя надо разработать оригинальные методики, по большей части бесконтактные, и близкие к методикам, применяемым в установках термоядерного синтеза, указывается в техзадании.
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"Данная работа направлена на обоснование диагностических комплексов и условий испытаний отдельных систем прототипа ЭРД с электропитанием от ядерного реактора мощностью 1 МВт", — поясняется в техническом задании.
Согласно этому документу, исполнитель будущих работ должен провести экспериментальное и расчетное обоснование элементов диагностических комплексов и условий их применения в ходе испытаний. Все это предстоит сделать до конца нынешнего года.
Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" входит в научный дивизион "Росатома". Выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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