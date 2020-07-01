Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании

"Русские, если они твои союзники, то это сильные союзники. Также у русских большой опыт. Большинство оружия в Ливии - это оружие, произведенное в России (большое количество вооружений легально поставлялось в Ливию ещё со времён СССР, оно до сих пор используется - ред.). Мы извлекаем пользу из того, что Ливия имеет сильного союзника", - заявил вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии.