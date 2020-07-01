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Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании
Ливийские племена выступают за то, чтобы Россия играла еще более значимую роль в разрешении конфликта в Ливии, заявил РИА Новости вице-председатель верховного... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:31
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
акиля салех
халифа хафтар
ливия
бенгази
в мире
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1
ливия
бенгази
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), акиля салех, халифа хафтар, ливия, бенгази, в мире

Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании

05:31 01.07.2020
880
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец сил самообороны Бенгази с переносной зенитной установкой стоит на набережной Средиземного моря
Боец сил самообороны Бенгази с переносной зенитной установкой стоит на набережной Средиземного моря
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БЕНГАЗИ, 1 июл – РИА Новости. Ливийские племена выступают за то, чтобы Россия играла еще более значимую роль в разрешении конфликта в Ливии, заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии, который поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), ас-Сенуси аль-Халик.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
"Мы надеемся, что у России будет более значимая и существенная роль", - сказал ас-Сенуси аль-Халик.
По словам одного из лидеров ливийских племен, "позиция РФ по Ливии сильна и отвечает интересам ливийского народа".
"Русские, если они твои союзники, то это сильные союзники. Также у русских большой опыт. Большинство оружия в Ливии - это оружие, произведенное в России (большое количество вооружений легально поставлялось в Ливию ещё со времён СССР, оно до сих пор используется - ред.). Мы извлекаем пользу из того, что Ливия имеет сильного союзника", - заявил вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии.
Ливийские племена - одна из трех основных политических сил в стране, наряду с западным правительством в Триполи и восточным в Тобруке/Бенгази, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар.
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
26 июня, 19:29
Макрон заявил о необходимости прекращения вмешательства в Ливии
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
24 июня, 12:09
Народ Ливии попросит Египет о помощи
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Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Акиля СалехХалифа ХафтарЛивияБенгазиВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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