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В Оклахоме умер один из офицеров, раненных в результате стрельбы
Один из двух полицейских, пострадавших в результате стрельбы в городе Талса американского штата Оклахома, скончался от полученных ран, сообщило полицейское... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:56
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оклахома, талса, сша, в мире

В Оклахоме умер один из офицеров, раненных в результате стрельбы

05:20 01.07.2020 (обновлено: 05:56 01.07.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один из двух полицейских, пострадавших в результате стрельбы в городе Талса американского штата Оклахома, скончался от полученных ран, сообщило полицейское управление города.
"Сержант полиции Талсы Крейг Джонсон скончался 30 июня 2020 года в 13.19 (21.19 мск - ред.), у него остались два сына, жена, родители и сотни братьев и сестер в полицейском департаменте", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
В понедельник сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома. Два офицера были госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый в нападении Дэвид Уэа сбежал с места преступления, однако впоследствии полиции удалось задержать его.
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ОклахомаТалсаСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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