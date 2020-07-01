https://ria.ru/20200701/1573717442.html
В Оклахоме умер один из офицеров, раненных в результате стрельбы
Один из двух полицейских, пострадавших в результате стрельбы в городе Талса американского штата Оклахома, скончался от полученных ран, сообщило полицейское... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:20
2020-07-01T05:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оклахома, талса, сша, в мире