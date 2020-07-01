В Хабаровском крае более 29,4% избирателей уже проголосовали по поправкам

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 290 тысяч избирателей Хабаровского края, или 29,47%, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ к 10 утра (3.00 мск), сообщил журналистам председатель избиркома региона Геннадий Накушнов.
На выборах президента РФ в 2008 году явка на 10 утра в Хабаровском крае составляла 11,31%, в 2012 году – 7,07%.
"За период с 25 по 30 июня проголосовало 262 тысячи 535 человек, что составляет 26,79% от всех включенных в списки. На 10 часов утра с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 29,47%, или 290 тысяч 396 избирателей", - сказал Накушнов.
По его словам, активнее всего голосуют в Аяно-Майском районе - 65,68% избирателей, Комсомольском районе - 65,21%, Тугуро-Чумиканском – 60,73%. В Хабаровске проголосовали 26,96% избирателей, в Комсомольске-на-Амуре - 27,41%.
"Досрочно в труднодоступных районах проголосовали 5,46 тысячи человек, на выборах президента в 2018 году их было 5,24 тысячи человек. То есть мы рекорд побили", - сказал он.
По его словам, в крае открылись 778 участков, из них два временных – в аэропорту и на железнодорожном вокзале. На 81 участке в Хабаровске и Хабаровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на 184 участках в Хабаровске установлено видеонаблюдение, это практически все участки в городе.
В Хабаровском крае в списки избирателей внесено 982,49 тысячи жителей региона.