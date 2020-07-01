В Хабаровском крае более 29,4% избирателей уже проголосовали по поправкам

"За период с 25 по 30 июня проголосовало 262 тысячи 535 человек, что составляет 26,79% от всех включенных в списки. На 10 часов утра с учетом тех, кто уже голосовал досрочно с 25 до 30 июня, в крае проголосовали 29,47%, или 290 тысяч 396 избирателей", - сказал Накушнов.