В ЕАО более 62% избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 79 тысяч избирателей в Более 79 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 62,78% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра (3.00 мск), сообщает избирком региона.

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.

"В регионе с 25 до 30 июня проголосовали 77,31 тысячи избирателей или 61,42%, с учетом досрочно проголосовавших явка на 10 утра составила 79,05 тысячи человек или 62,78%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля в регионе открылись все 183 участка для проведения голосования.

На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 10.00 явка составляла 10,82%.