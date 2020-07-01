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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573717374.html
В ЕАО более 62% избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 79 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 62,78% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра (3.00 мск), сообщает избирком... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:13
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
смидовичский район
октябрьский район
еврейская автономная область
политика
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смидовичский район
октябрьский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, смидовичский район, октябрьский район, еврейская автономная область, политика

В ЕАО более 62% избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию

05:13 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке
Избиратели на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Избиратели на избирательном участке
ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 79 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 62,78% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра (3.00 мск), сообщает избирком региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
"В регионе с 25 до 30 июня проголосовали 77,31 тысячи избирателей или 61,42%, с учетом досрочно проголосовавших явка на 10 утра составила 79,05 тысячи человек или 62,78%", - говорится в сообщении.
Лидерами по голосованию являются Смидовичский район – 74,35% и Октябрьский район – 73,86%.
Отмечается, что всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля в регионе открылись все 183 участка для проведения голосования.
На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 10.00 явка составляла 10,82%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСмидовичский районОктябрьский районЕврейская автономная областьПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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