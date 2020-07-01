В ЕАО более 62% избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Более 79 тысяч избирателей в Еврейской автономной области или 62,78% проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра (3.00 мск), сообщает избирком региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
"В регионе с 25 до 30 июня проголосовали 77,31 тысячи избирателей или 61,42%, с учетом досрочно проголосовавших явка на 10 утра составила 79,05 тысячи человек или 62,78%", - говорится в сообщении.
Лидерами по голосованию являются Смидовичский район – 74,35% и Октябрьский район – 73,86%.
Отмечается, что всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля в регионе открылись все 183 участка для проведения голосования.
На выборах президента в 2018 году в ЕАО к 10.00 явка составляла 10,82%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.