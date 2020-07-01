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"Росатом" заказал испытания двигателей нового поколения для космоса
Испытания лабораторных моделей новых, так называемых ионного и холловского двигателей для космоса, как планируется, должны пройти в нынешнем году по заказу... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:59
хочу стать космонавтом
россия
сергей троицкий
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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https://ria.ru/20200630/1573657306.html
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Если у России получится создать этот ядерный буксир то человечеству будет открыта дорога за Марс - к астероидам, спутникам Юпитера и Сатурна и дальше. Возможно даже получится автоматические станции к ближайшим звёздам послать.
13
Неужели доживём до времени, когда будут космические корабли как из фантастических фильмов? Не эти химические ракеты, которые 10 минут палят топливо а потом летят по инерции, а космические корабли с постоянно работающими двигателями, которые половину дороги разгоняются, разворачиваются и вторую половину дороги тормозят.
12
5
россия
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_d519e138f7df54c24d8568f6c8da4f1e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, сергей троицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

"Росатом" заказал испытания двигателей нового поколения для космоса

04:56 01.07.2020 (обновлено: 05:59 01.07.2020)
6393
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Испытания лабораторных моделей новых, так называемых ионного и холловского двигателей для космоса, как планируется, должны пройти в нынешнем году по заказу предприятия госкорпорации "Росатом" "Государственный научный центр Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ), которое организовало соответствующие конкурсы, следует из открытых материалов на сайте госзакупок.
Как отмечается в техзаданиях, многие страны исследуют вопросы создания автоматических и пилотируемых межпланетных кораблей с использованием электрических ракетных двигательных установок (ЭРДУ) большой мощности (свыше 100 кВт). Сейчас появились практические разработки по ядерным реакторам космического базирования мегаваттного класса, которые могут обеспечить энергией такие двигатели. Заказанные ТРИНИТИ работы направлены на создание лабораторных моделей ионного и холловского двигателя нового поколения с повышенными характеристиками, которые будут основой для создания кластерного ЭРДУ большой мощности.
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Ионный и холловский двигатели дают возможность разогнать космический аппарат в невесомости до скоростей, недоступных химическим двигателям. Ионный двигатель работает, используя в качестве рабочего тела, как правило, ионизированный инертный газ (аргон, ксенон), иногда и ртуть. Газ подается в ионизирующую камеру двигателя, где нейтральные молекулы становятся положительно заряженными ионами, которые ускоряются в электростатическом поле. Если в ионном двигателе ускоряются только положительные ионы, то в холловском двигателе задействовано все рабочее тело (то есть еще и отрицательные электроны). Поэтому холловский двигатель дает более высокую плотность тяги и, соответственно, большее ускорение.
Как отмечается в техзаданиях, у ионных и холловских двигателей сейчас наивысший уровень технической готовности и подтвержденные ресурсные характеристики в десятки тысяч часов (как при наземной отработке, так и при летной эксплуатации), однако у них есть недостатки. Основной из них ограничение по мощности единичного двигателя, снятие которого требует принципиально иных подходов к организации рабочих процессов в двигателях и соответствующих научных исследований. Отмечается, что на данный момент известны результаты испытаний ионного двигателя мощностью 35 кВт со скоростью истечения 70 километров в секунду и КПД 75%.
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Согласно техническим заданиям, до конца нынешнего года предстоит разработать, изготовить и провести испытания лабораторных моделей ионного двигателя мощностью до 20 кВт и холловского двигателя мощностью до 15 кВт. Цель работ — проверка основных технических решений с целью обеспечения создания прототипов плазменных ракетных двигателей с повышенными параметрами тяги и удельного импульса.
Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" входит в научный дивизион "Росатома". Выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.
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Хочу стать космонавтомРоссияСергей ТроицкийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Популярные комментарии
Если у России получится создать этот ядерный буксир то человечеству будет открыта дорога за Марс - к астероидам, спутникам Юпитера и Сатурна и дальше. Возможно даже получится автоматические станции к ближайшим звёздам послать.
1 июля, 07:00
СССергей Смирнов
900004
Неужели доживём до времени, когда будут космические корабли как из фантастических фильмов? Не эти химические ракеты, которые 10 минут палят топливо а потом летят по инерции, а космические корабли с постоянно работающими двигателями, которые половину дороги разгоняются, разворачиваются и вторую половину дороги тормозят.
1 июля, 06:55
СССергей Смирнов
900003
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