ФНС рассказала, кто чаще регистрируется в качестве самозанятых

"У пользователей МП "Мой налог", которые указали вид деятельности, наиболее популярной категорией услуги является перевозка пассажиров (около 16%). Также видами деятельности, которые налогоплательщики НПД чаще всего указывают в МП "Мой налог", являются, строительство (около 8,6%), консультирование (около 7,1%), сдача квартир в аренду (около 7%), услуги по доставке (около 6,1 %)", - рассказали в ФНС.