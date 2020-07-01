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ФНС рассказала, кто чаще регистрируется в качестве самозанятых
Специальный режим для самозанятых – налог на профессиональный доход наиболее популярен у таксистов, строителей, консультантов, курьеров, а также среди граждан,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:54
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, экономика

ФНС рассказала, кто чаще регистрируется в качестве самозанятых

04:54 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальный режим для самозанятых – налог на профессиональный доход наиболее популярен у таксистов, строителей, консультантов, курьеров, а также среди граждан, сдающих в аренду жилье, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
Этот налоговый режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "мой налог" и легализовать свою деятельность в качестве самозанятых, без необходимости личного посещения налоговой службы или подачи какой-либо отчетности.
"У пользователей МП "Мой налог", которые указали вид деятельности, наиболее популярной категорией услуги является перевозка пассажиров (около 16%). Также видами деятельности, которые налогоплательщики НПД чаще всего указывают в МП "Мой налог", являются, строительство (около 8,6%), консультирование (около 7,1%), сдача квартир в аренду (около 7%), услуги по доставке (около 6,1 %)", - рассказали в ФНС.
В ведомстве отметили, что указание вида деятельности самозанятыми гражданами при регистрации необязательно, часть пользователей делает это по своему желанию.
Мужчина работает за ноутбуком
04:52
Эксперт объяснила, как в 16 лет зарегистрироваться самозанятым
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его смогут запустить на своей территории все российские регионы. Этим правом, по данным ФНС, в июле воспользуются 53 субъекта РФ.
Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% при работе с физическими или 6% - при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Причем получить этот статус теперь можно с 16 лет.
Мужчина с ноутбуком
03:20
Еще в 53 российских регионах заработает налоговый режим для самозанятых
1021002
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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