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Эксперт объяснила, как в 16 лет зарегистрироваться самозанятым
Подросткам для регистрации в качестве самозанятого с 16 лет придется получить согласие родителей или добиваться полной эмансипации, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:52
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Эксперт объяснила, как в 16 лет зарегистрироваться самозанятым

04:52 01.07.2020
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подросткам для регистрации в качестве самозанятого с 16 лет придется получить согласие родителей или добиваться полной эмансипации, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.
"Письменное согласие родителей - не совсем самостоятельный вариант, при котором каждая сделка, заключаемая несовершеннолетним, требует наличия письменного согласия обоих законных представителей, но позволит получить статус самозанятого", - сказала Шумакова.
По ее словам, если в случае письменного согласия ответственность за действия подростка несут родители, то с эмансипацией подросток наделяется всеми правами и обязанностями, и самостоятельно несет персональную ответственность по всем обязательствам. "Эмансипация – признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет, если он осуществляет деятельность по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность с согласия родителей. Процедура производится по решению органов опеки и попечительства в срок от 10 дней до месяца", - добавила эксперт.
Она обратила внимание, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы (ФНС), регистрация несовершеннолетних в качестве самозанятых доступна в обычном порядке, например, через мобильное приложение "Мой налог" либо в веб-кабинете на сайте nalog.ru, а регистрацию через мобильное приложение эксперт отметила как самую простую и интуитивно понятную для подростка. Более того, для несовершеннолетних предпринимателей риски с точки зрения закона практически отсутствуют, и если что-то пойдет не так, самозанятость можно будет в один клик закрыть в приложении "Мой налог".
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Эксперт подчеркнула, что статус самозанятого поможет сэкономить до 30% на налогах и сборах, что может быть актуально для молодых блогеров, которые вдобавок получат возможность официально заключать рекламные договора, экономить на социальных отчислениях и официально подрабатывать.
"В 16 лет подросток вполне может оказывать услуги репетитора, няни, курьера, организовать производство и продажу футболок с логотипами или изготовление тортов, чинить оргтехнику. Налог на профессиональный доход - первый шаг во взрослый бизнес, прекрасная возможность для школьников применить на практике навыки финансовой грамотности, а также реализовать свои знания и умения в различных компетенциях, попробовать свои силы в предпринимательстве", - заключила эксперт.
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29 июня, 12:30
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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