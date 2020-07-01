СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Ранее телеканал опубликовал видео, на котором похожий на Мыльникова мужчина спровоцировал конфликт с правоохранителями. Он потребовал у одного из них, представившегося как Антон Дмитриевич: "Антошка, ты меня знаешь? Нет? Пробей. Загугли".