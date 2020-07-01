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СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова уволили после скандала с нападением на дорожных... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:41
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200604/1572462817.html
Молодцы парни👍🤝🤝
80
Тот случай, когда не мусора, а защитники правопорядка.
60
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716683_0:0:1551:872_1400x0_80_0_0_abfba678f57fafe796630ff4314d9908.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия

СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

04:54 01.07.2020 (обновлено: 05:41 01.07.2020)
44817
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова уволили после скандала с нападением на дорожных полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается", — заявил источник канала.
Ранее телеканал опубликовал видео, на котором похожий на Мыльникова мужчина спровоцировал конфликт с правоохранителями. Он потребовал у одного из них, представившегося как Антон Дмитриевич: "Антошка, ты меня знаешь? Нет? Пробей. Загугли".
В какой-то момент мужчина снимает ремень по просьбе полицейских, однако, вместо того, чтобы отдать его, он ударил патрульного рукой и ногой.
Сотрудник полиции
4 июня, 14:04
В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого
430153273
Обсудить 10
РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы парни👍🤝🤝
1 июля, 05:08
LLadika_2011
7800002
Тот случай, когда не мусора, а защитники правопорядка.
1 июля, 05:46
Cheshire Cat
5600022
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