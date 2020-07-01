https://ria.ru/20200701/1573717138.html
СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова уволили после скандала с нападением на дорожных... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:54
2020-07-01T05:41
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200604/1572462817.html
Ladika_2011
Молодцы парни👍🤝🤝
80
Cheshire Cat
Тот случай, когда не мусора, а защитники правопорядка.
60
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716683_0:0:1551:872_1400x0_80_0_0_abfba678f57fafe796630ff4314d9908.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия