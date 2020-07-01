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Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:03
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
свердловская область
республика алтай
алтайский край
общество
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свердловская область
республика алтай
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РИА Новости
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60
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), свердловская область, республика алтай, алтайский край, общество

Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту

04:44 01.07.2020 (обновлено: 06:03 01.07.2020)
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CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilisКлещ семейства Phytoseiidae
Клещ семейства Phytoseiidae
CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilis
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.

"На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20%", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в связи со смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса прогнозируется дальнейшее увеличение числа инфицированных, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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16 июня, 11:52
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12613781426
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Свердловская областьРеспублика АлтайАлтайский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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