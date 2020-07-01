https://ria.ru/20200701/1573717076.html
В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в здании Дома культуры
Открытое горение в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:39
2020-07-01T04:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573710923.html
гусь-хрустальный
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
2020-07-01T04:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия