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В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в здании Дома культуры
Открытое горение в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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гусь-хрустальный
владимирская область
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РИА Новости
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Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия

В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в здании Дома культуры

04:39 01.07.2020
630
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытое горение в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар в здании Дома культуры локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение в здании Дома культуры ликвидировано в 3.00", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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