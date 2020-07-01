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Мэр города на Аляске не видел предложения о покупке памятника Баранову
Власти города Ситка на Аляске пока не ознакомились с идеей фонда о покупке памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр баранов, теодор рузвельт, аляска, сша, в мире

Мэр города на Аляске не видел предложения о покупке памятника Баранову

04:37 01.07.2020
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© flickr.com/Umnak Город Ситка на Аляске в США
Город Ситка на Аляске в США
© flickr.com/Umnak
Город Ситка на Аляске в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Власти города Ситка на Аляске пока не ознакомились с идеей фонда о покупке памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову, который требует убрать группа жителей города, сообщил в среду РИА Новости по телефону мэр Ситки Гэри Пэкстон.
"У нас будут открытые, конструктивные, уважительные обсуждения в течение следующего месяца, чтобы решить, что делать со статуей. Но я не получал этого (предложения) и не знаю, получал ли администратор. Я – нет", - сказал он.
Он не стал комментировать возможность принятия такого предложения.
"Это будет решение (городского) собрания, и я не готов говорить от имени собрания", - сказал Пэкстон.
Однако он заверил, что городское собрание намерено принять взвешенное решение по этому вопросу.
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Ранее фонд Art Russe заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову (1747-1819). Согласно данным петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Баранова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.
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РоссияАлександр БарановТеодор РузвельтАляскаСШАВ мире
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