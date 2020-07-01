Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573716967.html
Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T06:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
миссисипи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_907d79c0a82454f9a6d098f203af9c70.jpg
https://ria.ru/20200620/1573246474.html
https://ria.ru/20200620/1573219714.html
5
сша
миссисипи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_907d79c0a82454f9a6d098f203af9c70.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_747a2bb3969e135afaf1ccf47b2060e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573604585_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_182c3626b0e0964df968aae434414526.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, миссисипи, в мире

Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации

04:31 01.07.2020 (обновлено: 06:05 01.07.2020)
1496
© AP Photo / Rogelio V. SolisФлаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата
Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата
© AP Photo / Rogelio V. Solis
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал телеканал CBS News.
Ранее соответствующий законопроект одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания штата. На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
20 июня, 23:55
В Северной Каролине уберут памятники Конфедерации с территории Капитолия
"Отныне это закон", — заявил губернатор, подписав документ.
"Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ", — сказал Ривз в телеобращении перед церемонией подписания. Как будет выглядеть новый флаг штата, пока неизвестно.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
20 июня, 08:56
СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
127720628
Обсудить 5
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАМиссисипиВ мире
Рекомендуем
Автомат А-545
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Клещ семейства Phytoseiidae
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции
"Наш человек, надо брать". Кто привел Ельцина в большую политику
Нападение на полицейских мужчины, похожего на замначальника управления Генпрокуратуры
СМИ: чиновника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Пляжный отдых в Сочи
Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи
Кузнец за работой
Бурятские оружейники расскажут россиянам о своих ножах
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Девушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
Лента новостейМолния