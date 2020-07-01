Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации

Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата

© AP Photo / Rogelio V. Solis Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал телеканал CBS News

Ранее соответствующий законопроект одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания штата. На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.

"Отныне это закон", — заявил губернатор, подписав документ.

"Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ", — сказал Ривз в телеобращении перед церемонией подписания. Как будет выглядеть новый флаг штата, пока неизвестно.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.