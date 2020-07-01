https://ria.ru/20200701/1573716967.html
Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:31
2020-07-01T06:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
миссисипи
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, миссисипи, в мире
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Губернатор Миссисипи
Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Церемонию подписания транслировал телеканал CBS News
.
Ранее соответствующий законопроект одобрили Палата представителей и сенат законодательного собрания штата. На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации.
"Отныне это закон", — заявил губернатор, подписав документ.
"Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ", — сказал Ривз в телеобращении перед церемонией подписания. Как будет выглядеть новый флаг штата, пока неизвестно.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции в США
вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.