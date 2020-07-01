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В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:30
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

04:29 01.07.2020 (обновлено: 10:30 01.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона.
В нем указано, что ограничительные меры, в том числе запрет на работу ряда предприятий, масочный режим и социальная дистанция продлены до 15 июля.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Вчера, 17:20Распространение нового коронавируса
В Хакасии продлили режим повышенной готовности
Ранее власти сообщили, что с 30 июня в Приморье снимается ряд ограничений, вызванных пандемией: разрешены тренировки спортивным командам по игровым видам спорта, работа музеев и выставок. При сохранении благоприятной эпидемической обстановки еще часть ограничений снимут через четыре дня — начнут работать фитнес-клубы и торговые центры площадью до 800 квадратных метров. После 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, власти планируют перейти к третьему этапу снятия ограничений, открыв предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры, турбазы.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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