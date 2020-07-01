В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В нем указано, что ограничительные меры, в том числе запрет на работу ряда предприятий, масочный режим и социальная дистанция продлены до 15 июля.

Ранее власти сообщили, что с 30 июня в Приморье снимается ряд ограничений, вызванных пандемией: разрешены тренировки спортивным командам по игровым видам спорта, работа музеев и выставок. При сохранении благоприятной эпидемической обстановки еще часть ограничений снимут через четыре дня — начнут работать фитнес-клубы и торговые центры площадью до 800 квадратных метров. После 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, власти планируют перейти к третьему этапу снятия ограничений, открыв предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры, турбазы.