https://ria.ru/20200701/1573716934.html
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:29
2020-07-01T10:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости.
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье
до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона.
В нем указано, что ограничительные меры, в том числе запрет на работу ряда предприятий, масочный режим и социальная дистанция продлены до 15 июля.
Ранее власти сообщили, что с 30 июня в Приморье снимается ряд ограничений, вызванных пандемией: разрешены тренировки спортивным командам по игровым видам спорта, работа музеев и выставок. При сохранении благоприятной эпидемической обстановки еще часть ограничений снимут через четыре дня — начнут работать фитнес-клубы и торговые центры площадью до 800 квадратных метров. После 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, власти планируют перейти к третьему этапу снятия ограничений, открыв предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры, турбазы.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.