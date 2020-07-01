На Сахалине за два часа явка на голосовании составила более 56%

На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 11,52% избирателей.

На Сахалине и Курилах заключительный день общероссийского голосования проходит на 449 участках — из них 309 постоянных, 8 временных (в местах временного пребывания граждан) и 132 — на находящихся в плавании судах. На ряде участков для голосования установлены 33 комплекса обработки избирательных бюллетеней. На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч человек.