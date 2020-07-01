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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573716899.html
На Сахалине за два часа явка на голосовании составила более 56%
Более 56% избирателей в Сахалинской области проголосовали за первые два часа по поправкам в Конституцию РФ, сообщила РИА Новости председатель регионального... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:27
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сахалинская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, сахалинская область, политика

На Сахалине за два часа явка на голосовании составила более 56%

04:27 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл – РИА Новости. Более 56% избирателей в Сахалинской области проголосовали за первые два часа по поправкам в Конституцию РФ, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"За первые два часа на Сахалине и Курилах проголосовали 56,34% избирателей или 212 462 человека", - рассказала собеседница агентства.
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04:25Голосование по поправкам в Конституцию
В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании
По информации избиркома, самую высокую явку продемонстрировали экипажи находящихся в море промысловых судов: 100% проголосовали в Невельской судовой избирательной комиссии и 99,69% – в Холмской судовой комиссии.
На 10.00 (2.00 мск) наибольшую активность проявили жители трех районов – Южно-Курильского (81,86% избирателей), Курильского (71,19%) и Ногликского (65,29%).
На выборах президента РФ в 2018 году на это время свой выбор в Сахалинской области сделали 11,52% избирателей.
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
04:20Голосование по поправкам в Конституцию
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
На Сахалине и Курилах заключительный день общероссийского голосования проходит на 449 участках — из них 309 постоянных, 8 временных (в местах временного пребывания граждан) и 132 — на находящихся в плавании судах. На ряде участков для голосования установлены 33 комплекса обработки избирательных бюллетеней. На территории Сахалинской области зарегистрировано около 375 тысяч избирателей. С учетом участников голосования, подавших заявление о голосовании по месту нахождения, число участников голосования, включенных в списки, составляет чуть более 378 тысяч человек.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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