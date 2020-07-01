В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Небольшое число сигналов о возможных нарушениях на голосовании по поправкам в Конституцию ежедневно поступает в ситуационный центр Общественной палаты Приморья, ни один пока не подтвердился, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. Всего в Приморье зарегистрированы 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев.
"Поступали сигналы. У нас в общественной палате Приморья создан и работает ситуационный штаб, три мобильные группы. К нам ежедневно поступает небольшое количество – один-два сигнала о возможных нарушениях. Мы выезжали везде, включая Находку и Уссурийск. Ни один из сигналов в части нарушений не подтвердился", - сказал Ступницкий.
По его словам, в регионе сформирован корпус из 5,2 тысячи наблюдателей. Ежедневно в процессе наблюдения участвовали около 3,2 тысячи человек, в среду весь корпус будет принимать участие в этой работе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.