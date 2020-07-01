В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании

"Поступали сигналы. У нас в общественной палате Приморья создан и работает ситуационный штаб, три мобильные группы. К нам ежедневно поступает небольшое количество – один-два сигнала о возможных нарушениях. Мы выезжали везде, включая Находку и Уссурийск. Ни один из сигналов в части нарушений не подтвердился", - сказал Ступницкий.