Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573716870.html
В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании
Небольшое число сигналов о возможных нарушениях на голосовании по поправкам в Конституцию ежедневно поступает в ситуационный центр Общественной палаты Приморья, РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владивосток
находка
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716228_0:134:3166:1915_1400x0_80_0_0_d2e3790d00282d4bceb297e1ba1054a4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573695575.html
владивосток
находка
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716228_0:134:3166:1915_1400x0_80_0_0_d2e3790d00282d4bceb297e1ba1054a4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716228_218:0:2949:2048_1400x0_80_0_0_fc6e3027c37f3e2d5e94a2d1a1b6fd52.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573716228_559:0:2607:2048_1400x0_80_0_0_ac6224393499a7179aa992232bf6af2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владивосток, находка, приморский край, общество

В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании

04:25 01.07.2020
129
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Небольшое число сигналов о возможных нарушениях на голосовании по поправкам в Конституцию ежедневно поступает в ситуационный центр Общественной палаты Приморья, ни один пока не подтвердился, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. Всего в Приморье зарегистрированы 1 451 286‬ избирателей. В регионе работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев.
"Поступали сигналы. У нас в общественной палате Приморья создан и работает ситуационный штаб, три мобильные группы. К нам ежедневно поступает небольшое количество – один-два сигнала о возможных нарушениях. Мы выезжали везде, включая Находку и Уссурийск. Ни один из сигналов в части нарушений не подтвердился", - сказал Ступницкий.
По его словам, в регионе сформирован корпус из 5,2 тысячи наблюдателей. Ежедневно в процессе наблюдения участвовали около 3,2 тысячи человек, в среду весь корпус будет принимать участие в этой работе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Александр Бастрыкин
Вчера, 16:59Голосование по поправкам в Конституцию
Бастрыкин поручил немедленно реагировать на нарушения при голосовании
410001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладивостокНаходкаПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
В Приморье свыше 48% избирателей проголосовали по поправкам
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
На Сахалине за два часа явка на голосовании составила более 56%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам
Город Ситка на Аляске в США
Мэр города на Аляске не видел предложения о покупке памятника Баранову
Медик у машины скорой помощи
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
На Камчатке явка на голосовании в девяти из 11 районов превысила 50%
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
В Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение в здании Дома культуры
Растения на балконе
Флорист рассказала, как озеленить квартиру
Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата
Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага штата символику Конфедерации
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке сети Ригла на Арбате в Москве
В России начинает действовать обязательная маркировка лекарств
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперт объяснила, как в 16 лет зарегистрироваться самозанятым
Избиратели на избирательном участке
В ЕАО более 62% избирателей уже проголосовали по поправкам в Конституцию
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
ФНС рассказала, кто чаще регистрируется в качестве самозанятых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
Лента новостейМолния